400 millions d'euros : pour quoi faire ?

Les aides seront distribuées filières par filières. Pour les éleveurs comme Cédric, touché par une grippe bovine, un fond d'urgence de 50 millions d'euros est débloqué. Ce qui financera en partie les frais vétérinaires, qui seront presque intégralement pris en charge. À ceci, s'ajoutent 150 millions d'euros, destinés entre autres aux éleveurs qui voient leurs coûts de production bondir. La filière viticole, en état de surproduction, recevra des indemnisations pour arracher des vignes, et un fond d'urgence de 80 millions d'euros pour détruire certains stocks. Selon Stéphane Héraud, président de l'Association Générale de la Production Viticole (AGPV), vu la baisse de consommation, il n'y a pas d'autres solutions, que de détruire l'outil de production, puisque cette production n'est plus vendue. L'État débloque aussi des fonds pour soutenir l'installation des jeunes : 20 millions d'euros pour les aider à investir. Les droits de succession seront allégés pour faciliter la transmission des exploitations. S'ajoute, pour tous les agriculteurs, la ristourne sur le gazole non routier, le carburant des tracteurs. Elle coûtera 70 millions d'euros, cette année 2024, au budget de l'État. TF1 | M. Guénégan