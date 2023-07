42°C à l'ombre : l'Andalousie suffoque

Le son rafraîchissant des brumisateurs ne suffit pas à attirer les touristes. Jose Maria surveille la terrasse de son restaurant, désespérément vide. Dans les rues voisines, malgré les 42 degrés à l’ombre, Alberto doit assurer ses 60 livraisons dans la journée. Avec les moyens du bord, il tente de se rafraîchir. Les rares touristes qui se risquent dehors se font surprendre par la chaleur étouffante. La famille bretonne que nous avons rencontrée, profite d’un moment de fraîcheur dans les jardins du palais de l’Alhambra. Sous un soleil de plomb, Grenade suffoque. Mais sur les hauteurs de la ville, le quartier d’Albaicín est encore l’un des plus frais. Selon Léa Merlier, notre envoyée spéciale en Andalousie (Espagne), l’air circule beaucoup plus facilement dans les petites ruelles avec une différence d’au moins cinq degrés avec le centre-ville. Les pavées et les maisons anciennes sont les plus adaptées aux températures caniculaires, le quartier d'Albaicín reste cependant une exception. Une nouvelle journée sous 40 degrés est attendue ce mercredi 19 juillet. TF1 | Reportage L. Merlier, V. Gauquelin, J. Clouzeau