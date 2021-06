5 000 supporters pour soutenir les Bleus au Stade de France

Ils sont partis en début d'après-midi de Dunkerque pour un retour au Stade de France encore inespéré la semaine dernière. Les supporters ne seront pas les seuls invités ce soir. Devant le stade, nous retrouvons des gendarmes, des policiers ou encore des sapeurs-pompiers. Ils ont été choisis pour leur mobilisation pendant la pandémie. Pour tout cela, le gouvernement a accepté de faire une exception au couvre-feu, mais ils doivent présenter deux documents : le billet du match, et un test PCR. C'est le prix de la liberté. Ce match France-Bulgarie, on en a aussi beaucoup parlé un peu plus tôt aujourd'hui à l'hôpital de Saint-Denis. 800 soignants ont été invités ce soir par la Fédération française de football. 5 000 personnes en tout, des chanceux qui savourent le plaisir d'une sortie tardive, 24 heures avant le reste de la France.