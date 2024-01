5 jours, 5 déplacements : Gabriel Attal fixe ses priorités

Un marathon de deux heures et demie sur un marché de Caen, Gabriel Attal ne dévie pas de sa stratégie de communication, montrant qu’il aime le terrain, quitte à se faire parfois bousculer, notamment après les propos polémiques de sa ministre de l’Éducation. Et à plusieurs reprises, le nouveau Premier ministre est interpellé sur la loi immigration. Gabriel Attal boucle ainsi une première semaine au pas de charge, cinq déplacements en cinq jours. Sécurité, éducation, hôpital et pouvoir d’achat, le Premier ministre affiche ses priorités pour les mois qui viennent. Va-t-il tenir ce rythme longtemps ? Ce n’est pas sûr, d’après un ministre. “Ça n'est pas tenable. Matignon, ce n’est pas être porte-parole. Ce sont des arbitrages, des réunions, de la coordination. C’est très lourd”. Cette analyse est partagée par l’opposition. Face au nouveau couple exécutif, Marine Le Pen a annoncé, ce dimanche, qu’en cas de victoire en 2027, Jordan Bardella, 28 ans, irait à Matignon. TF1 | Reportage N. Gandillot, Q. Nguyen-Long