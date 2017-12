50 ans après, les Françaises délaissent de plus en plus la pilule contraceptive

Le 19 décembre 1967, les députés français avaient autorisé la vente et l'usage de la pilule contraceptive. C'était une révolution ardemment souhaitée à l'époque par les femmes. En 2017, elles sont beaucoup plus réservées. Ce qui était considéré comme une grande victoire n'est plus aussi évident. Alors, pourquoi les Françaises se détournent-elles de ce moyen de contraception, cinquante ans après sa légalisation ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.