500 hectares détruits en quelques heures dans les Pyrénées-Orientales

Au sol, on voyait les bonbonnes de gaz qui ont explosé sous l’effet de la chaleur. Difficile d’imaginer qu’au milieu des arbres et des voitures calcinées, il y avait un camping. Les dizaines de bungalows ne sont plus qu’un amas de tôles carbonisées. C'est la preuve de la violence du feu. Hier, 14 août, en fin d'après-midi, les flammes progressent rapidement, attisées par le vent. Les pompiers déploient immédiatement d’importants moyens aériens, mais aussi 650 soldats du feu au sol. Pas de répit pour les pompiers qui ont passé la nuit à lutter contre les flammes, dans des conditions difficiles. Pendant ce temps, les évacuations s'enchaînent, 3 000 personnes au total, dont de nombreux vacanciers passent la nuit dans des centres d’accueil. Après une nuit difficile, presque tous ont trouvé une solution de relogement. Même si le feu ne progresse plus, les pompiers continuent de le surveiller ce soir encore, en arrosant chaque parcelle suspecte. Pour le moment, l’origine de l’incendie n’est pas connue, mais le maire de Saint-André, Samuel Moli, se pose des questions. Les premiers prélèvements ne pourront débuter que demain, car les lieux sont pour le moment inaccessibles. TF1 | Reportage P. Corrieu, M. Alibert, G. Bertrand