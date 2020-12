5000 cas par jour pour pouvoir se déconfiner, l’objectif est-il réalisable ?

Le directeur général de la Santé a été ce soir très clair, la situation n'est pas aussi bonne qu'espérée. L'objectif fixé le 24 novembre serait difficile à atteindre. "Malgré tous nos efforts collectifs et individuels, nous sommes toujours face à un risque élevé de rebond épidémique (...) Nous sommes encore loin de l'objectif de passer sous la barre des 5 000 cas par jour", a expliqué Jérôme Salomon. Sur les sept derniers jours en effet, une moyenne de plus de 10 000 nouveaux cas quotidiens de coronavirus ont été recensés. C'est deux fois plus que le palier de 5 000 cas par jour fixé par le chef de l'État. Les dernières projections tablent sur 6 600 contaminations par jour au 15 décembre pour les plus optimistes, sur 9 800 pour les plus pessimistes. Le compte n'y serait donc pas, sauf pour les réanimations. C'était la deuxième condition fixée par Emmanuel Macron, passer sous la barre des 3 000 personnes en soins critiques le 15 décembre. Ce lundi, 3 188 patients Covid sont en réanimation. Selon les projections l'objectif pourrait cette fois être atteint.