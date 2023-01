- 53° C ! : une ville chinoise congelée

Pas question de se faire cuire un œuf, mais plutôt de le regarder geler. Le blanc se fige instantanément. Le jaune seulement quelques secondes plus tard. Moins 53 degrés a Mohe, tout au nord de la Chine. Le record de 1969 est battu. Depuis plusieurs jours, un blizzard polaire s’est abattu sur la ville. “La visibilité est très mauvaise, je ne vois rien à cinq mètres de distance” a rapporté un habitant. Le froid a même pénétré à l'intérieur des immeubles. Les portes sont recouvertes de glace. Sur les murs, des millions de cristaux se sont formés. “Regardez où je mets ma crème glacée, près de la porte. Même pas besoin de congélateur” selon une personne qui y habite. Les équipements électriques de la ville sont, eux, sous haute surveillance. Jour et nuit, ces ouvriers les empêchent de geler à l’aide de chalumeaux, et d’eaux bouillantes. Une panne pourrait avoir des conséquences dramatiques. Les températures vont remonter ces prochains jours, mais elles ne dépasseront pas les moins 40 degrés. TF1 | Reportage B. Guenais, A. Dubail