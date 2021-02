57 restaurants Flunch menacés de fermeture

Le tout premier Flunch créé en France date de 1971 et a été établi à Englos dans le Nord. À l'époque, le concept de cantine familiale était révolutionnaire, mais il est resté le même depuis plus de cinquante ans. Alors, quand la direction de Flunch explique aujourd'hui aux salariés que c'est la crise du Covid qui justifie la fermeture de 57 de leurs établissements, ils ne sont pas du tout de cet avis. Placés en redressement judiciaire l'été 2020, Courtepaille et Flunch incarnent ces grandes chaînes de restaurants pas chers, souvent implantées dans des zones commerciales. Mais avec l'arrivée des fast-foods dans ces mêmes endroits, ces structures n'ont pas réussi à conserver leurs clients, ni à en attirer de nouveaux. Les 57 restaurants Flunch menacés de fermeture espèrent être repris par des franchises. Quant aux autres établissements, Emmanuel Saussard, directeur des ressources humaines de Flunch, parle de régénération du business modèle de l'entreprise. En effet, un nouveau concept va être testé. Des kiosques alimentaires à thèmes, Pizza, cuisine du monde, ça fonctionne déjà aux États-Unis ou en Angleterre, depuis plus de vingt ans.