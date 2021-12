5e vague et Omicron : renforcement des contrôles de pass sanitaire

Des gendarmes ont effectué une visite inopinée dans ce bistrot de Saint-Chamas près de Marseille. Visiblement, ça n'est pas la première fois que ses clients se font contrôler. Mais hormis certains rétifs, la plupart des habitués considèrent que ces contrôles sont justifiés. L'objectif est de durcir le ton face à la multiplication des faux pass. Les gérants d'établissement doivent donc prouver leur vérification quotidienne. Quant aux clients, il leur faut également prouver leur identité. "Au mois de décembre, on a commencé a faire des contrôles répressifs, qui s'intensifient de plus en plus cette fin de mois", rappelle le capitaine Gabillard, commandant en second de la compagne de gendarmerie d'Istres (Bouches-du-Rhône). Pour renforcer des contrôles jugés peu efficace par le Premier ministre, les forces de l'ordre se déploient partout y compris au plus près des cimes comme au Corbier en Savoie. Que ce soit aux terrasses ou aux pieds des pistes, il est difficile de passer entre les mailles du filet. Les vérifications sont faites au hasard par les équipes de remontées mécaniques. En deux heures ce mercredi matin, l'une d'elles a déjà contrôlé 166 skieurs. En Savoie, le taux d'incidence est de 750 pour 100 000 habitants, légèrement supérieur à la moyenne nationale. Les professionnels du tourisme sont anxieux. Les stations de ski espèrent donc faire le plein cet hiver et, ce, en dépit de l'absence des skieurs britanniques. TF1 | Reportage H. Dreyfus, Y. Matisse, S. Farjaud