5ème vague et Omicron : ces maires qui appellent à la vigilance

Dernières heures avant le réveillon et tournée des commerçants pour Monsieur le maire. À 24h de Noël, petit rappel des règles sanitaires. “À chaque fois qu'on se voit, on se dit de faire attention pour que tout se passe bien. Il y va de la santé de tout le monde”. Face à la puissance du variant Omicron, pas question de tergiverser sur le respect des consignes. “On limite un petit peu l'entrée du magasin. Quand il y a beaucoup de monde : trois personnes maximum dans le magasin”. Pour la deuxième année consécutive, la cérémonie des vœux en mairie est annulée. Quant à la rentrée scolaire si elle devait être reportée, tout est prêt. “C'est déjà un sujet pour nous. Si c'est dans une semaine que le gouvernement nous annonce quelque chose, donc là, on anticipe de façon à ce qu’on puisse dès le lundi matin accueillir malgré tout les enfants des parents qui ne peuvent pas les garder”. Autre ville, autre situation. À Faches-Thumesnil dans le Nord, la municipalité ne suivra pas les recommandations du gouvernement. “Les animations de fin d'année, les féeries de Noël le marché de Noël, tout ça, on les a gardés. Mais en faisant très attention avec le contrôle du pass sanitaire, le port du masque, le gel hydroalcoolique à l'entrée et les distanciations au maximum”. Ce respect des règles sanitaires vaut pour tous, Monsieur le maire y compris. Contrôler sans en rajouter pour que cette fin d'année reste une fête pour tous. TF1 | Reportage I. Marie, T. Copleux, O. Stammbach, P. Humez, L. Renault