5ème vague : pourra-t-on passer les fêtes en famille ?

Les médecins, les prévisionnistes l'avaient annoncé. Les faits leur donnent raison. La 5ème vague s'installe dans notre pays et progresse progressivement. 20 366 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures, soit une hausse de 43% en une semaine. Des fêtes de Noël en famille, sans couvre-feu ni aucune restriction de déplacement, vous en rêvez, vous y croyez ? Les avis sont partagés. Pour l'instant, le gouvernement exclut de reconfiner mais on se dirige vers des fêtes masquées. En Vendée, la préfecture a déjà rétabli le port de masque obligatoire partout même en extérieur. C'est le cas dans 19 départements et la liste pourrait s'allonger dans les prochains jours. De quoi faire monter la tension chez les commerçants, notamment ceux qui misent tout sur Noël. "Bien sûr, je suis inquiet. Tous les jours, je regarde l'évolution de l'épidémie. Ne pas faire Noël, pour nous, c'est 60% de notre chiffre d'affaires et ça serait effectivement dramatique", nous confie Philippe Gaudru, directeur du magasin de jouets "Jouéclub" à la Roche-sur-Yon (Vendée). Ce scénario pessimiste ne prévaut pas aujourd'hui. On assiste même au retour des marchés de Noël comme à Obernai en Alsace. À deux jours de l'ouverture, les commerçants se préparent. Le masque sera obligatoire contrairement au pass sanitaire. Ces mesures seront-elles suffisantes face au variant Delta particulièrement contagieux ? Oui, nous répond le Dr Jean-Pierre Thierry, médecin spécialisé en santé publique, à condition d'être très vigilant en gardant les mesures barrières. T F1 | Reportage D. Piereschi, J.F. Drouillet