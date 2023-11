60 ans après son assassinat : JFK devenu une attraction touristique

C’est l’un des crimes les plus célèbres du XXe siècle, l’un des plus mystérieux aussi. Le 22 novembre 1963 John Fitzgerald Kennedy s’est effondré sur Dealey Plaza. C’est aujourd’hui la place la plus célèbre de Dallas, où se pressent les guides touristiques, comme Tania. Le trajet, en voiturette de golf à corne, coûte 25 euros de l’heure, avec un point d’orgue, l’assassinat de l’ancien président des États-Unis. La croix, la marque de l’endroit exact où le président Kennedy est mort, c’est le point de rassemblement des touristes à Dallas. Alors, c’est là que Don a décidé de s’installer, il y a environ 20 ans, pour raconter sa vérité sur l’affaire. Contre 20 dollars, il vous explique que Lee Harvey Oswald n’a pas pu tuer, n’a pas pu tuer Kennedy. Il vous offre des documents relatant un possible complot. Le tourisme, nous dit-il, le fait vivre. Oui, c’est parfois une histoire d’argent, par exemple, dans l’immeuble que vous voyez dans les images, se trouve un musée, exactement à l’endroit où on a retrouvé l’arme de Lee Harvey Oswald. Pour pouvoir y entrer avec notre caméra, on nous a réclamé 500 dollars de l’heure, évidemment, nous avons refusé. TF1 | Reportage S. Millanvoye, J.P. Hequette