600 kilomètres à travers la France : le mystère des chats voyageurs

La chatte Cocci est redevenue casanière après une folle aventure, une odyssée qui l'a vue traverser la moitié de la France. En août 2021, ses maîtres quittent la Meuse pour s'installer dans l'Orne, et c'est là qu'elle disparaît. "On a cherché, cherché, cherché... J'ai ameuté tout le quartier. Malheureusement, personne n'avait vu le chat", raconte Laetitia De Amicis. Pas de nouvelle pendant treize mois, jusqu'à ce qu'elle soit aperçue, début octobre, devant l'ancien domicile de la famille. La chatte s'est prise pour un chat botté. Elle a parcouru 600 km du village de Ginai (Normandie) jusqu'à Ambly-sur-Meuse (Meuse). "On ne peut pas expliquer scientifiquement comment ce chat puisse se repérer à travers ces 600 km. Il a quand même mis treize mois. Par chance, hasard, coïncidence, il est probable qu'il se soit rapproché progressivement et qu'à un certain stade, il a commencé à capter des odeurs, de bruits familiers qui l'ont conduit à se rapprocher de cette maison et de la retrouver au final", s'exprime Joana Lagarrigue, comportementaliste félin - "Educhateur". Cocci a été reconnue grâce à un site d'alerte sur les disparitions d'animaux. Elle était à bout de forces, affamée et ne pesait qu'un kilogramme quand ses maîtres l'ont retrouvée. "On en a pleuré, mais tous, même l'assistante vétérinaire était très émue. Ça, on ne l'oubliera pas", nous confient Laetitia et sa fille. TF1 | Reportage M. Izard, G. Thorel, X. Thoby