7 octobre : les proches des victimes récupèrent leurs affaires

Encore une épreuve, retrouver le sac à dos d'Ilan, 28 ans, ses dernières affaires avant qu'il soit tué au festival Tribe of Nova. Une fois trouvé, elle ne le lâche plus. "C'est tout ce qui reste d'Ilan. Son sac, son pull... Il avait les cheveux longs, il avait cette brosse avec lui", nous montre la mère du jeune homme. Merav cherche quelque chose, n'importe quoi qui la rapproche de son fils Orel, 26 ans, mais ne trouve rien. "De toute façon, le seul réconfort que j'aurais pu avoir, c'est que mon fils reste en vie. Si votre fils était avec vous un soir et, le lendemain, qu'il ne rentre pas à la maison, comment réagiriez-vous ?", confie-t-elle. La douleur des familles, et pour Daniel la culpabilité d'avoir survécu. "Je vous promets d'être heureux, de vivre pour deux, en la mémoire de votre fils", promet-il à la mère de famille. L'identification de victimes de l'attaque du 7 octobre n'est toujours pas terminée. TF1 | Reportage F. De Juvigny, F. Mignard, C. Blanquart, B. Benyamine