754 millions d'euros pour les urgences : Agnès Buzyn a-t-elle trouvé le bon remède ?

Manque de personnel, désorganisation... Des milliers de médecins et d'infirmiers urgentistes appellent à l'aide depuis six mois. Ce lundi 9 septembre, la ministre de la Santé a dévoilé un plan pour tenter de régler cette crise. Entre 2019 et 2022, 754 millions d’euros seront débloqués pour ces services. Quelles sont les principales mesures annoncées ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.