75ème anniversaire du D-Day : l'hommage populaire aux plages du Débarquement

Ils étaient nombreux ce jeudi 6 juin à avoir fait le déplacement en Normandie pour le 75ème anniversaire du Débarquement. La foule était déjà sur place alors que le soleil se levait. Fanfare, pique-nique, défilé, ambiance année 40... Ces anonymes de tous les coins du pays, de Grande-Bretagne et des États-Unis, ont célébré à leurs manières cet évènement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.