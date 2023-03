8 000 km à la rame : l'exploit de 6 femmes dans le Pacifique

Elles ont traversé une partie du Pacifique à la force des bras, 8 000 kilomètres sur un paddle pour les six femmes. Elles sont accueillies à Moorea, en Polynésie française. Leurs familles, leurs enfants sont là. Cela fait trois mois qu’ils ne se sont pas vus. Elles ont mis leur vie entre parenthèses pour lutter contre le cancer. Elles se sont relayées sur le paddle toutes les quatre heures, de jour comme de nuit, avec les intempéries et les requins parfois, l’une de leurs craintes. C’est l’équivalent d’un marathon quotidien pour ces athlètes, enseignantes ou étudiantes. Elles sont toutes sauveteuses en mer. Nous les avons suivies pour leur départ en janvier dernier à Lima, au Pérou. C’est Stéphanie qui est à l'origine du projet. À quatre reprises déjà, elle a lutté contre la maladie. Dire aux enfants malades qu’un jour, eux aussi, comme elles, pourront réaliser leur rêve, c’était le message de ces six femmes au milieu du Pacifique. TF1 | Reportage G. Bellec, F.Jouanne