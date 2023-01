8 000 km sur un paddle dans le Pacifique : le défi fou de six aventurières

Le défi semble fou, mais elles sont déjà au large, seules sur leurs petites embarcations. Parties de Lima au Pérou, nos six aventurières ne voient déjà plus la terre. Malgré la présence stressante de cargo durant la nuit, ses premières 24 heures ont été calmes. Elles ont fait de belles rencontres, celles avec des baleines. L'aventure débute bien, mais elles s'annoncent éprouvantes même pour ces sauveteuses en mer aguerries. Elles doivent parcourir plus de 8 000 km entre Moorea et Lima. Elles se déplacent à 5 km/h en moyenne, soit trois mois d'effort pour redonner espoir aux enfants hospitalisés. C'est une épreuve pour ces athlètes, mais aussi pour leurs proches restés à Boorts-Hossegor dans les Landes. Gauthier Philaire est le conjoint d'Emmanuelle Bescheron, le père de leur fille de huit mois. Il va suivre leur progression sur Internet. Pour avoir plus de nouvelles, ils ont droit à des mails et à un seul appel par semaine. Mais l'entretien téléphonique ne dure pas plus d'une minute car la liaison coûte très cher. Au dernier pointage, elles avaient parcouru une petite centaine de kilomètres. L'arrivée est prévue fin mars sous les cocotiers de Moorea. TF1 | Reportage J.P. Féret, V. David, J. Rivarin