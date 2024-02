8 ans de travail pour rien : le Guinness refuse sa Tour Eiffel en allumettes

Jamais sans doute les peupliers, dont le destin est d’être débités en tiges d'allumettes, n’avaient connu une pareille injustice. C’est une affaire, dans laquelle il faut le dire, nous ne restons pas neutres, car pendant plus de huit ans, Richard Plaud a, patiemment, savamment, construit une Tour Eiffel en allumettes, dont le but est d’entrer dans le Guinness des records. Il a dessiné le plan, calculé les proportions, résolu les problèmes de portance, avec une passion dévorante qui rappelle celle de Jacque Villeret, François Pignon dans le dîner des cons. Au total, 706.900 collées une à une, dans le salon. Elle ne rentre pas à l’intérieur de la maison. Elle dépasse même le toit en atteignant 7,19 mètres. Elle a été montée et exposée en entier, pour la première fois en janvier. Un géomètre a certifié la taille, c’est bien la plus grande du monde, seulement, le Guinness refuse de l’homologuer. TF1 | Reportage M. Izard, S. Rolland