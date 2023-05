8 mai : des commémorations sous tension

Dans la voiture présidentielle, Emmanuel Macron remonte des Champs Élysée presque vides. Tous les rassemblements étaient interdits aux abords de l’avenue dans la matinée. C'était une cérémonie du 8 mai sans vie, sous très haute sécurité à Paris et à Lyon, où le président rendait hommage cet après-midi, hommage à la résistance. Depuis le mémorial de la prison de Montluc, il n’a rien entendu des bruits des manifestants. Et pour cause, un très large périmètre les tenait à distance, à 500 mètres, au moins, du lieu de commémoration. Et c’est la sonnerie aux morts qui brise le silence. Dans cette prison de Montluc, il y a 80 ans, plusieurs figures de la résistance étaient détenues par les Nazis. Jean Moulin était incarcéré à la cellule 130. En juin 1943, le résistant était torturé par la Gestapo le jour. La nuit, il dort dans sa cellule de Montluc. À l'extérieur, environ 3 000 manifestants défilent dans les rues de Lyon. D’abord de manière sonore, mais paisible, puis avec quelques débordements. TF1 | Reportage N. Gandillot, M. Desmoulin