Au cœur des combats : le D-Day comme si vous y étiez

Cette vidéo vous propose de vivre le Débarquement dans des conditions immersives exceptionnelles, grâce à la technologie de la capture volumétrique. Nous sommes au printemps 1944, l’Allemagne nazie occupe alors la quasi-totalité de l’Europe, mais à l’est, l’URSS lui résiste et inflige de lourdes pertes à l’armée allemande. Chez les alliés, une stratégie s’impose alors : il faut ouvrir un nouveau front à l’ouest pour prendre le troisième Reich en étau. Les Allemands, conscients du risque, ont érigé un gigantesque système de fortification de plus de 4 000 kilomètres, baptisé le mur de l’Atlantique. Pendant des mois, les alliés vont planifier leur attaque, tout en faisant croire aux Allemands que le Débarquement aura lieu dans le Pas-de-Calais, laissant ma Normandie moins protégée. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, des avions alliés lâchent loin des plages des bandelettes d'aluminium dans le ciel et des mannequins en parachute pour tromper les radars allemands et faire croire à des mouvements de troupes. Pendant ce temps, d’autres avions remplis, eux, de soldats bien réels, s'approchent des côtes normandes. TF1 | Reportage Y. Khezzar, C. Faragona, E. Chambeyron