80 ans du débarquement : l'hommage populaire a débuté

Ils sont 250 musiciens venus du monde entier. Aux premières notes de cornemuse, l'émotion parcourt la foule immense, massée le long des rues de Colleville-Montgomery. Il y a tellement de monde qu'il faut se pousser pour faire de la place aux musiciens. Tous se retrouvent au pied de la statue de Bill Millin. C'est lui qui joua un morceau de cornemuse le premier au matin du 6 juin sur la plage. Un peu plus tôt, les fusiliers ont aussi rendu hommage aux 177 Français du commando Kieffer qui ont débarqué là-bas aux côtés des Britanniques. Un peu plus loin, à Sainte-Mère-Église, c'est le débarquement... des touristes. La petite ville est noire de monde. Il y a même des embouteillages de véhicules d'aujourd'hui et d'hier. Toute la journée, les commémorations et les manifestations se succèdent. À Azeville, des parachutistes sont dans le ciel. Ils ont sauté quelques minutes plus tôt, habillés comme à l'époque. Et ils ont rejoint le plancher des vaches sous le regard admiratif des visiteurs qui pique-niquent au soleil. Les commémorations du 80e anniversaire sont traversées par une chaleureuse ferveur populaire. TF1 | Reportage S. Hembert, X. Thoby, B. Agirbas