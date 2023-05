9 mai à Moscou : un défilé réduit et sous haute sécurité

C’est un cri repris par 10 000 hommes sur la place Rouge, pour la cérémonie millimétrée. Mais à Moscou, le faste des uniformes masque les difficultés. Au micro, Vladimir Poutine utilise cette fois le mot guerre et dit la "Russie menacée". Il dit : "La civilisation est de nouveau à un tournant. Une guerre a été lancée contre notre patrie." Discours assez bref qui a duré une dizaine de minutes. Et aucun avion, aucun char d’assaut moderne pour la parade militaire. Plusieurs villes ont annulé leur défilé, par crainte d’une attaque. Celui de Moscou s’est déroulé sous haute protection. Des milliers de policiers déployés et la foule tenue à l’écart. À deux kilomètres de la place Rouge, on ne peut pas approcher davantage. C'est sur ces lieux que les Moscovites se sont rassemblés, pour espérer voir les blindés, après la parade militaire. Une spectatrice dit ne pas être inquiète, elle dit n'avoir aucun doute sur le fait qu'elle ne risque rien. Un coup d’œil sur les véhicules de l’armée et la foule se disperse. Tout autour, des affiches de recrutement, placardées dans les rues, incitent les Russes à s’enrôler sous les drapeaux. TF1 | Reportage J. Garro, M. Merle, E. Dabbakh