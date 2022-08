90 km/h : 42 départements repassent à la vitesse supérieure

Une limite de vitesse à 90km/h, puis 80, et de nouveau 90. Le Puy-de-Dôme a finalement tranché. La vitesse sur ces routes départementales est limitée à 90 kilomètres heure, dès ce lundi 01 août. Les automobilistes espèrent bien que ça ne changera plus. Les aménagements des panneaux ont coûté plus de 60 000 euros. Un choix assumé par le président du département, Lionel Chauvin, qui en avait fait une promesse électorale. Il a mené pendant un an, une étude de la vitesse moyenne sur les routes départementales. Le Puy-de-Dôme est ainsi le 42e département à revenir aux 90km/h. L'Ardèche sera le 43e au premier septembre. Ce rétropédalage inquiète les associations de prévention routière. En cette période de départ en vacances, les routes départementales sont les plus accidentogènes. Si près de la moitié des départements français revient aux 90km/h, en réalité, seulement 33 000 km de routes départementales sur 400 000 sont concernés. Une étude de la sécurité routière a montré que rouler à 80km/h aurait contribué à faire reculer la mortalité sur les routes de l'hexagone de 9%. TF1 | Reportage I. Bornacin, N. Chiesa, B. Ghorchi.