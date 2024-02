900 tonnes de batteries partent en fumée dans l'Aveyron

L'épaisse fumée noire est visible à des kilomètres. Le bâtiment contenant 900 tonnes de batteries est ravagé par les flammes. Une soixantaine de pompiers sont engagés depuis le début de cet après-midi à Viviez dans l'Aveyron, dans une usine de recyclage des batteries au lithium, avec une menace de pollution grave. Des prélèvements sont en cours pour mesurer les risques. "Le feu va durer une grande partie de la nuit. Ce sont des batteries au lithium qui brulent et qui sont des matières extrêmement difficiles à éteindre. Donc, les secours vont rester sur place toute la nuit.", souligne le Colonel David Mercier, directeur adjoint du service départemental de l'incendie et de secours de l'Aveyron (SDIS 12). Par sécurité, la population dans un rayon de 500 mètres a été confinée. Une quarantaine de maisons a été évacuée. Un dispositif conséquent tout autour du site a été mis en place avec des déviations pour contourner l'usine et la fermeture d'une route départementale. L'intervention rapide des pompiers a permis de maitriser le feu et d'éviter la propagation des flammes à un autre bâtiment de 4 000 m² qui, lui aussi, contenait des batteries. TF1 | Reportage C. Abel, C. de Kervénoaël