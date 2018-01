À 106 ans, le cycliste Robert Marchand prend sa retraite sportive

L'inoxydable Robert Marchand a décidé de mettre fin à ses exploits à l'âge de 106 ans. En 2017, il avait battu le record du monde de l'heure des plus de 105 ans. C'est son médecin qui lui a demandé d'arrêter, car sa tension a tendance à monter. Mais le "super-centenaire" continue de se maintenir en forme chez lui, sur son vélo d'appartement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.