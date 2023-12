À 27 ans, il dirige l'un des plus grands orchestres du monde

Le jeune Finlandais n'a que 27 ans. Mais il dirige la première formation symphonique française. Avec ses joues rebondies, Klaus Mäkelä dispose donc de 119 musiciens sous ses ordres pour ses répétitions de Casse-Noisette. Il est adoubé par l'Orchestre de Paris à son unanimité, sans aucune résistance face à ce talent précoce. Invité sur les scènes du monde entier, le jeune homme a déjà signé le contrat qui l'emmènera à Amsterdam, après Paris, en 2027. C'est une star de la baguette qu'il faut donc suivre au pas de course pour tenter de percer la clé du succès. Il s'agit d'une réflexion entamée il y a déjà longtemps, car c'est à sept ans que Klaus Mäkelä a décidé de sa vocation. C'est donc à seize qu'on peut déjà le retrouver dans les masterclass des chefs d'orchestre. C'est sans compter sa pratique du violoncelle depuis la petite enfance, et dont il continue à rechercher le son chez son ami luthier. C'est une passion pour la musique qui semble ne jamais le quitter de manière presque obsessive. S'il doit jouer demain une petite cantate de Bach, il ira donc naturellement à la Bibliothèque nationale de France s'imprégner de sa partition originale. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage F. Leenknegt, J.F. Drouillet