À Angers, un festival maintenu malgré la pandémie

Malgré la pandémie, certains petits festivals ont pu se tenir. À Angers par exemple, les organisateurs ont réussi à accueillir les familles. Le château du Plessis-Macé offre une trentaine de spectacles. Tout est désinfecté entre chaque passage, y compris les décors. Le masque y est recommandé, et surtout, on tient les enfants par la main. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.