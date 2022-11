À bord du porte-avions de tous les records

C’est un géant américain sous escorte en approche des côtes françaises. Depuis plusieurs semaines, c’est sur le pont du porte-avions Gerald Ford, que pilotes américains, allemands ou encore français enchaînent ensemble les catapultages. Exceptionnellement, nous avons pu passer quelques heures à bord de ce colosse. Son pont d’envol fait près de 20 000 mètres carrés, c’est l’équivalent de trois terrains de football, qui peut accueillir près de 75 avions et hélicoptère de combat, c’est un record. Ce porte-avions à propulsion nucléaire est le plus grand jamais construit. Il mesure 333 mètres de long, l’équivalent de la Tour Eiffel, bien plus imposant que le Charles de Gaulle et ses 262 mètres. Cette ville flottante peut abriter près de 4 600 personnes, contre 1 700 pour son homologue français. À l'intérieur, nous découvrons des kilomètres de couloirs et l'escalier. Côté logistique, les cuisines du navire produisent près de 15 000 repas par jour. Ophtalmologue, dentiste, chirurgien, tout est fait pour que l’équipage ait accès aux meilleurs soins. TF1 | Reportage L. Merlier, G. Parrot