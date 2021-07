À bord du train d'Artouste dans les Pyrénées-Atlantiques, la voie la plus haute d’Europe

Il serpente seul au milieu des montagnes, se frayant un chemin le long de falaise à plus de 2 000 mètres d'altitude, ce train funambule circule sur la voie la plus haute d'Europe. Le départ se fait en plein milieu d'une station de ski des Pyrénées. Une gare, ambiance montagnarde, avec son restaurant d'altitude et ses troupeaux en estive. C'est parti pour un spectacle de 45 minutes sans effort, mais avec quelques sensations fortes. À l'avant du train, le conducteur Florian Lalanne se sent aussi privilégié. "Conduire un petit train à 2 000 mètres d'altitude, c'est quand même un plutôt beau métier. Notre cadre de travail est splendide, avec de jolies montagnes. On n'a pas à plaindre", dit-il. En arrivant à la gare du lac, il faut marcher pour admirer le colosse des lieux, le barrage d'Artouste, construit en 1929 en plein milieu de ces sommets des Pyrénées. C'est pour cet immense chantier que le train d'Artouste a été construit. "Et pendant ces 8 années, c'est le petit train qui acheminait tous les jours les 2 000 ouvriers sur le chantier dans des conditions extrêmes, de montagnes, il avait eu des avalanches, il a eu de la neige. Il a fallu de l'énergie et un investissement énorme pour arriver à construire ce barrage", explique Michel Tran ,directeur régional de la Société Hydro-Electrique du Midi (SHEM). Aujourd'hui, le train continue d'acheminer des techniciens dans des usines situées sous le barrage. On y transforme la puissance de l'eau en électricité. L'usine peut alimenter en électricité une ville de la taille de Bordeaux. Le petit train va sillonner la montagne tout l'été pour faire découvrir les charmes de cette vallée aux vacanciers.