À Bordeaux : des maisons menacent de s'effondrer

Un trou béant ou plus rien ne subsiste. Il y a plus d'un an, un immeuble s'écroulait à Bordeaux en quelques secondes seulement. Le souvenir douloureux de certains, devenu une inquiétude permanente pour les riverains. Dans toute la ville, plusieurs dizaines d'immeubles menacent encore de s'effondrer. Derrière ces fissures, l'hypothèse selon les habitants, d'une mauvaise rénovation des rues de la ville. Des bâtiments, mais aussi des rues du centre-ville se fragilisent selon une association de riverains. "Comme Venise, la ville s'est construite sur d'anciens marécages soutenus par des pieux centenaires, mais avec l'arrivée des dalles de béton, il n'y a plus de transfert d'eau possible. Elle ne peut ni s'infiltrer, ni s'évaporer. Les pieux se fragilisent donc et tout se répercute sur la fondation", explique Lise Cloix, journaliste. La seule issue pour les riverains est de revenir à la méthode des pavés dans le sable. La mairie n'a pour l'instant trouvé aucun revêtement satisfaisant. Depuis deux ans, au total, quatre immeubles se sont effondrés à Bordeaux. TF1 | Reportage L. Cloix, A. Vieira