À Corfou : les habitants veulent sauver leur village

Les flammes se rapprochent vite. Le risque est trop grand, donc un ordre de quitter le village d'Imerolia (Grèce) a été donné. Si quelques voitures prennent la route, la plupart des habitants préfèrent pourtant rester. "On essaye d'aider les pompiers. Ils ne peuvent pas venir jusqu'ici, donc on arrose pour empêcher les flammes d'arriver.", dit un habitant. Arroser ce qui peut l'être et couper les arbustes trop près des maisons. Un peu plus loin, à l'aide d'un tuyau d'arrosage, certains tentent de sauver l'école du village, en inondant son toit. Au total, ce sont près de 100 personnes qui ont décidé de rester dans leurs villages pour tenter de le sauver. Mais leurs efforts semblent de plus en plus vains, car le vent ne cesse d'augmenter, attisant ainsi les flammes qui ne sont plus qu'à une vingtaine de mètres. En début de soirée, les premiers dégâts sont visibles, un sol fumant qu'il faut tout de suite arroser. "C'est pour que les feux ne reprennent pas. Grâce à mon camion-citerne, on fait vraiment de notre mieux.", dit un autre habitant de l'île. Ils le savent, leur combat contre les flammes va durer toute la nuit. TF1 | Reportage C. Diwo, L. Gorgibus, F. Amzel