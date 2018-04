A la découverte d'Eugène Delacroix, star du Louvre

C'est une excellente idée de sortie scolaire pour les enfants, mais aussi pour les parents. Le musée du Louvre propose une passionnante rétrospective Eugène Delacroix. Vous croyez connaître ce peintre et vous avez forcément vu "La Liberté guidant le peuple" dans vos livres d'Histoire, sur des billets de banque, ou encore sur des timbres. Mais les 180 oeuvres présentées au public révèlent bien d'autres traits de son génie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.