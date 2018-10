À la découverte d'Ikaria, l'île des centenaires

Faire du vélo, mais aussi respirer l'air pur permet de rester en bonne santé plus longtemps. Notre espérance de vie est de 79,5 ans pour les hommes et 85,3 ans pour les femmes. Des chiffres qui sont en constante augmentation. C'est ce que révèlent les résultats officiels publiés mardi 2 octobre 2018. Toutefois, ce n’est rien par rapport aux habitants d'Ikaria, une île de la mer Égée, où l'on vit très vieux et en très bonne santé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.