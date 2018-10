À la découverte d'une usine de dessalement de l'eau de mer en Israël

Près d'un tiers de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable. Le réchauffement climatique va sans doute aggraver cette situation, alors que les besoins en eau vont encore augmenter de 50% dans les dix prochaines années. La solution se trouve peut-être dans la mer. En effet, en Israël, une vaste usine de dessalement pompe l'eau de la mer Méditerranée sans interruption pour la dessaler et la rendre potable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.