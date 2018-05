À la découverte de la Camargue, le paradis des oiseaux

Située au bord de la mer Méditerranée, dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Gard, la Camargue est une région naturelle. Cette zone humide paralique de 150 mille hectares compte près de 400 espèces d’oiseaux migrateurs. Une nature intacte. Pourtant, ce domaine marécageux a été façonné par l'homme au XIXème siècle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.