A la découverte de la Finlande, championne du monde du bonheur

Les Nations unies viennent de publier le classement des pays les plus heureux du monde. La France est arrivée 23ème. C'est donc la Finlande qui a occupé la première place. En effet, à Helsinki, malgré un froid polaire, la vie semble très douce. Passer du temps chez soi serait peut-être la recette du bonheur grâce aux horaires de travail à la finlandaise. Ce pays est le numéro un en transparence, mais également pour son attachement aux institutions. En effet, son système judiciaire serait considéré comme le plus indépendant au monde ainsi que son système bancaire, réputé comme le plus sain de la planète. Toutes les écoles sont gratuites et elles n'organisent pas d'examens dans l'objectif de diminuer la pression pour les élèves.