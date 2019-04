À la découverte de l'art japonais du kimono

De nos jours, le kimono, symbole du Japon et de ses traditions séculaires et même millénaires, n'est plus vraiment à la mode. À la fin du XIXe siècle, l'empereur Meiji décide d'ouvrir son pays au monde et oblige les fonctionnaires à adopter les tenues occidentales. En quarante ans, le marché du kimono a été divisé par sept, mais il représente encore deux milliards d'euros par an. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.