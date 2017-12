À la découverte de l'école la plus chère du monde

Il s'agit de l'adresse la plus jalousement gardée par les millionnaires, au bord du lac Léman. L'institut Le Rosey, en Suisse, accueille des enfants de stars et de futurs rois. L'année scolaire y est facturée 100 00 euros. Le pensionnat séduit des millionnaires du monde entier. Cette année, 70 nationalités sont représentées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.