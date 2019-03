À la découverte de la magie d'Al-'Ula en Arabie saoudite

Il y a plus de 2 000 ans, les Nabatéens ont construit une nécropole gigantesque au cœur du désert saoudien. L'ancienne cité antique d'Hégra est un trésor encore méconnu. Le site n'est pas encore ouvert au public car les fouilles archéologiques, menées par une chercheuse française, ne sont pas terminées. Les autorités saoudiennes prévoient plus de 500 000 visiteurs en 2022, mais pour l'heure, les Nabatéens n'ont pas encore révélé tous leurs secrets. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.