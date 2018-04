A la découverte de la rivière cachée des calanques de Cassis

Notre équipe vous propose une immersion dans les profondeurs sous-marines. Sous les calanques de Cassis coule une rivière d'eau douce qui vient se mélanger à la Méditerranée. Un phénomène que les chercheurs souhaitent mieux comprendre. La clé de ce mystère se trouve à plus de 200 mètres sous terre, dans un réseau de galeries qui s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/04/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.