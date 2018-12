À la découverte de Santa Cruz, l'îlot le plus densément peuplé au monde

Santa Cruz del Islote est une île artificielle d'une superficie d'un hectare, à peine plus grande qu'un terrain de foot. Construite il y a 150 ans par des pêcheurs au large de la Colombie, c'est l'île la plus densément peuplée au monde avec ses 500 habitants. On y vit de la pêche, mais surtout du tourisme. C'est sa nature intouchée qui attire les visiteurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.