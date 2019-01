À la découverte de la vraie pizza napolitaine

On la savoure debout, à la volée ou pliée en portefeuille, la pizza est un plat populaire qui fait la fierté des Napolitains. La ville compte mille pizzerias qui prétendent toutes servir la vraie pizza. L'art du pizzaiolo napolitain est entré au patrimoine de l'Unesco, il y a un peu plus d'un an, et il s'enseigne dans les écoles de la ville. Le label "Véritable pizza napolitaine" est un gage de succès aux quatre coins de la planète. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/01/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.