À la découverte des Everglades, le paradis des alligators

Classé au patrimoine mondial de l'Unesco, le Parc National des Everglades est situé au sud de la Floride. Chaque année, plus d'un million de visiteurs se rendent sur le site pour observer sa faune extraordinaire. En effet, le parc a plus été créé pour protéger un écosystème fragile. Ainsi, il abrite 36 espèces considérées comme menacées parmi les 1500 espèces qui y sont répertoriées.