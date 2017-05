A la découverte du jardin exotique d’Eze  

Plus de 200.000 visiteurs se bousculent chaque année pour venir admirer ce site spectaculaire qui plonge directement dans la mer. Mais depuis deux ans, entre collection de cactus et de succulentes, le jardin exotique d'Eze, non loin de Nice, est en chantier : on y construit une nouvelle terrasse. Jean Mus, enfant du pays et amoureux des plantes méditerranéennes, est chargé de recomposer la façade nord de ce piton rocheux. Ici, c'est une quête d'harmonie qui se poursuit, où la main du jardinier ne sert qu'à accompagner celle de la nature.