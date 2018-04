À la découverte du Léguer, la rivière la plus sauvage de Bretagne

Situé près de l'Agnon et qui serpente sur 76 kilomètres, le Léguer est une des rivières les plus pures de la Bretagne. Désormais, elle fait partie des six cours d'eau à avoir obtenu le label "rivière sauvage". En effet, habitants, associations et collectivités se sont mobilisés pour reconquérir la qualité de l'eau de cette rivière pendant 20 ans: les particuliers ont appris à se passer des produits phytosanitaires, les agriculteurs à faire évoluer leur pratique pour combattre nitrates et pesticides... Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français