À la découverte des mystérieuses galeries souterraines de Lyon

Il y a plus de 2 000 ans, un vaste réseau de galeries était creusé sous la colline de la Croix-Rousse, à Lyon. Aujourd'hui encore, nul ne connaît l'origine de cet étrange labyrinthe dont l'accès est interdit au public. Une de nos équipes a pu explorer les mystérieuses "arêtes de poisson". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.