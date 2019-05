À la découverte du plus bel aéroport du monde à Singapour

Chaque année, 65 millions de passagers débarquent à l'aéroport de Singapour. Jewel, c'est le nom de ce complexe ultramoderne relié à trois terminaux et conçu pour que les passagers qui y transitent puissent se détendre et se divertir. On y trouve la plus grande cascade intérieure du monde avec ses 40 mètres de haut. Elle est plantée au milieu d'un parc botanique de la taille de onze piscines olympiques. Ce projet pharaonique a coûté 1,3 milliard d'euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.