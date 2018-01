À la découverte des requins-baleines au Sultanat d'Oman

C'est le plus gros poisson de la planète. Le requin-baleine peut mesurer jusqu'à 20 mètres de long et peser près de 34 tonnes. Malgré son nom et sa taille impressionnante, l'animal est inoffensif pour l'homme. Chaque automne, la mer d'Oman riche en plancton attire des dizaines de spécimens. Et il est possible de nager avec eux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.